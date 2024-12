CAN de handball : le Congo obtient son ticket pour les quarts de finale

Les Diables rouges seniors dames seront face aux Lionnes de la Teranga du Sénégal le 03 décembre au gymnase du stade des Martyrs à Kinshasa.

Le Congo qui compte six points + 24 après quatre journées est devancé au classement par le Sénégal (huit points) et l’Egypte (six points + 36). Le Congo et le Sénégal croiseront le fer dans le cadre du dernier match du groupe. C’est après cette rencontre aux Lionnes de la Téranga que les Diables rouges connaitront leurs adversaires.

Les Congolaises avaient pourtant mal commencé la phase de groupe. Elles avaient été battues à l’ouverture, le 27 novembre, par l’Egypte (23-27). Les Diables rouges seniors dames ont pu se relancer en gagnant le Kenya, le 28 novembre (37-20), avant d’enchaîner le 30 novembre face à l’Algérie (24-17) et de confirmer le 1er décembre contre le Cap-Vert (25-21).

Ce n’est pas la première fois que les deux pays se rencontre, les deux pays se sont rencontrés lors de la finale pour la troisième place de la 25e Coupe d’Afrique des nations (CAN). Les Diables rouges l’avaient emporté sur le fil 20-19, remportant ainsi la médaille de bronze.