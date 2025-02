Brazza : le DG de l’Agence des systèmes d’information prend fonctions

Oboulhas Tsahat Conrad Onésime, a été installé dans ses fonctions le 20 février 2025 à Brazzaville.

Le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, Stevie Pea Ondongo a procédé ce 20 février 2025 à l’installation d’Oboulhas Tsahat Conrad Onésime, directeur général de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI). C’était en présence du ministre, secrétaire général du Conseil national de sécurité (CNS), Jean Dominique Okemba.

Jean Dominique Okemba a souligné que « la création de l’ANSSI placée sous l’autorité du CNS s’inscrit dans la vision et la volonté ferme du chef de l’Etat de doter notre pays d’une structure dédiée à la protection et à la résilience du cyber espace congolais ». Pour lui, la cyber sécurité n’est plus une option mais une nécessité absolue et requiert la mobilisation de tous. « Le CNS assumera pleinement son rôle de supervision et de coordination afin de garantir le bon fonctionnement et la montée en puissance de l’ANSSI »

« Je mesure avec humilité le poids de la charge et de la responsabilité. Je mettrai toute mon énergie, mon engagement et mon expertise au sein de cette noble cause qui est la protection et la sécurisation de notre cyber espace », a déclaré pour sa part Oboulhas Tsahat Conrad Onésime après son installation.

« Je m’engage à œuvrer avec vous dans un esprit d’ouverture, d’écoute et de responsabilité, car la cyber sécurité est l’affaire de tous et nécessite une approche collective et concertée », a-t-il ajouté.