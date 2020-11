Bilili BD : le festival international de la BD du Congo annonce les couleurs

Comme chaque année depuis 2016, des auteurs locaux et internationaux proposeront au public leurs productions d’œuvres à Institut français du Congo.

C’est la première semaine du mois de décembre (01er au 5 décembre 2020) à Institut français du Congo, que se tiendra le festival international de la BD du Congo (Bilili BD). Le Bilili festival ou encore dessins ou images en lingala est un festival dédié à la célébration de la créativité graphique, la bande dessinée, le dessin animé, le digital art, le jeu vidéo, etc. Il s’agit d’un moment de valorisation des auteurs de bande dessinée du bassin du Congo, tout en permettent le hub boost formation/réseautage et visibilité à tous les auteurs lusophones, arabophones, anglophones et francophones du continent.

Les expositions, rencontres d’auteur.e.s, dédicaces, conférences-débats, master class, projection des films d’animation à Canal Olympia, partenaire du festival, sont au menu de l’évènement. Enfin, quoi de mieux pour célébrer les arts graphiques, que de récompenser lors d’une grande cérémonie de clôture, les gagnants des concours de bande dessinée, jeux-vidéo et enfin de _cosplay_ (qui consiste à se déguiser en personnage de bande dessinée ou de dessin animé).