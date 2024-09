Bénin : AGL initie la solidarity day et fait œuvre utile dans plusieurs localités

AGL- Africa Global Logistics a déployé mercredi 25 septembre 2024, son concept de la Solidarity Day, consacrant son engagement et celui de tout son personnel à la réalisation d’actions sociales et caritatives au profit de la jeunesse et de l’éducation.

Au Bénin, les filiales de AGL (Bénin Terminal et AGL Bénin) ont entièrement aménagé et équipé une salle multimédia complètement fonctionnelle avec toutes les commodités modernes et opérationnelles au profit des orphelins pensionnaires de l’orphelinat Claudio MIGNECO. Elles ont par ailleurs offert 4 pirogues flambant neuves avec des gilets de sauvetage à 4 écoles distinctes dans la commune lacustre de Sô-Ava pour promouvoir le transport scolaire en toute sécurité des jeunes apprenants dans cette région lacustre. Pour la circonstance, la délégation de AGL au Bénin a offert plus de 1000 kits scolaires aux écoliers de ces 4 écoles.

À Agassa-Godomey dans la commune d’Abomey-Calavi, AGL au Bénin a offert une vingtaine d’ordinateurs de marque Dell avec une connexion internet via starlink, 24 tables et 48 chaises neuves, un onduleur de 6KVA, un régulateur de 10KVA, un dispositif d’éclairage Led, un vidéo projecteur de marque Epson, des prises électriques, 2 climatiseurs, 6 ventilateurs, … ; autant d’équipements pour permettre aux orphelins pensionnaires de l’orphelinat Claudio MIGNECO de disposer d’une salle multimédia moderne, véritable support pédagogique à cette ère du numérique.

Outre cette donation, la délégation de AGL au Bénin conjointement conduite par Arnaud BOUHIER, Directeur Général du Cluster Bénin-Niger de AGL et Fabrice TURE, Directeur Général de Bénin Terminal, s’est rendue à Sô-Ava pour offrir 4 pirogues flambant neuves avec une centaine de gilets de sauvetage à 4 écoles distinctes : EPP Ahomey-Gblon dans l’Arrondissement de Sô-Ava, EPP Kinto Oudjra dans l’Arrondissement d’Ahomey-Lokpo, EPP Akokponawa dans l’Arrondissement de Houédo-Aguékon et EPP Sô-Zounko dans l’Arrondissement de Vekky.

L’objectif étant de permettre aux jeunes apprenants de ces localités lacustres de se rendre en toute sécurité dans leurs écoles respectives en y favorisant l’organisation d’un transport scolaire sécurisé pour les écoliers tout en les mettant à l’abri des chavirements des barques vétustes et des noyades récurrentes.

Saisissant l’occasion de cette visite en ce début de rentrée scolaire, la délégation de AGL au Bénin a offert plus de 1000 kits scolaires aux écoliers de ces localités.

« La solidarité fait partie intégrante de nos valeurs et de notre culture d’entreprise. L’initiative de notre Top Management à Puteaux-France d’instituer une journée consacrée à la solidarité, témoigne une fois de plus, notre réel engagement à cette valeur. À l’écoute constante de notre environnement et soucieux du bien-être des populations de notre périmètre, les filiales de AGL au Bénin : Bénin Terminal et AGL Bénin ont saisi l’initiative de la Solidarity Day pour apporter des solutions pour la jeunesse afin de laisser un terreau favorable à l’éducation. Les nombreux témoignages de reconnaissance, l’enthousiasme et les sourires autour de nos trois initiatives au Bénin sont révélateurs. L’engagement de tout le personnel de AGL au Bénin, la mobilisation de chacun des collaborateurs à son poste respectif pour que nos projets soient réalisés, nous rendent encore plus fiers de prétendre être au coeur des transformations de l’Afrique », a déclaré Venance Lubin GNIGLA, Président Exécutif de AGL au Bénin.

A propos d’AGL au Bénin

AGL est l’opérateur logistique multimodal de référence en Afrique, réunissant plus de 23 000 collaborateurs dans 49 pays. Au Bénin, AGL emploie près de 1 000 personnes à travers ses filiales Bénin Terminal et AGL Bénin qui déploient leurs activités dans les secteurs logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiante dans le potentiel de développement du pays, AGL investit sur le long terme au Bénin et multiplie les efforts pour accélérer son intégration dans la région et sur l’ensemble du continent africain

www.benin-terminal.com www.aglgroup.com