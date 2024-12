Bassin du Congo : plus de 740 espèces découvertes en dix ans

C’est ce qui ressort du dernier rapport présenté par le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Des singes, crocodiles, poissons et plantes enrichissent ainsi la connaissance du deuxième poumon de la planète. C’est ce qui constitue les 742 espèces découvertes dans le bassin du Congo au cours des dix dernières années. Toutes ces découvertes sont détaillées dans le rapport du WWWF.

Entre 2013 et 2023, le WWF, en partenariat avec des scientifiques internationaux, a exploré la biodiversité du bassin du Congo et compilé des décennies de recherches. Un travail qui a permis de de révéler 430 nouvelles plantes, 140 invertébrés, 96 poissons, 22 amphibiens, 10 mammifères et 2 oiseaux.

Le rapport révèle aussi des espèces inconnues notamment le lesula, un primate découvert en République démocratique du Congo (RDC). On cite également le crocodile à museau fin d’Afrique centrale et l’Afrodiaphanes Pulcher, une rare luciole trouvée en Centrafrique.

La même source indique néanmoins que, la déforestation, l’exploitation minière, le braconnage et le changement climatique menacent gravement cette région, au point de craindre la disparition de certaines espèces avant même d’être pleinement étudiées.

Le document proposer des solutions concrètes pour protéger cette biodiversité. Entre autres : promouvoir l’agroforesterie, certifier durablement l’exploitation du bois via le label FSC, impliquer les communautés locales et intensifier la lutte contre le braconnage.