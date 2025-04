Bassin du Congo : plus de 204 000 kilomètres carrés pourraient se perdre d’ici 2050

C’est ce que révèle une étude dirigée par le Dr Yisa Ginath Yuh du WWF et de l’Université Concordia au Canada.

Le bassin du Congo a perdu plus de 352 000 kilomètres carrés de couvert forestier entre 1990 et 2020, soit environ 8,5 % de sa superficie forestière totale. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude. La même source prévient que si les tendances actuelles se poursuivent, entre 174 000 et 204 000 kilomètres carrés supplémentaires (soit 3,7 à 4 %) pourraient être perdus d’ici à 2050.

Les principales causes sont la croissance démographique et les changements climatiques.

Dirigée par le Dr Yisa Ginath Yuh du WWF et une équipe de six scientifiques de l’Université Concordia au Canada, l’étude a examiné les changements du couvert forestier sur une période de 60 ans en utilisant des outils modernes comme les données satellites, l’intelligence artificielle (machine learning) et l’informatique en nuage (cloud computing).

L’étude couvre une superficie de 2,3 millions de kilomètres carrés, soit environ 57 % du territoire terrestre du bassin du Congo. Elle montre que la déforestation est principalement causée par l’agriculture industrielle, l’agriculture à petite échelle et l’expansion urbaine des pressions souvent liées à des facteurs économiques plus larges. Entre 1990 et 2020, les pertes de forêt ont été en moyenne de 5,2 %, 1,2 % et 2,1 % selon les décennies.