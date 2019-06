Bassin du Congo : ouverture à Brazzaville des travaux de la 9ème réunion de concertation des CNC

Il sera question d’évaluer les avancées enregistrées au cours de ces dernières années dans la mise en œuvre du Plan de Convergence sous régionale de la COMIFAC.

Les responsables des CNC (coordination nationale de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale-COMIFAC) se sont donnés rendez-vous depuis ce mardi 04 juin à Brazzaville, capitale congolaise, pour évaluer les avancées enregistrées au cours de ces dernières années dans la mise en œuvre du Plan de Convergence sous régionale de la COMIFAC.

Lors de cette 9ème réunion de concertation des CNC, Il sera question entre autre, de passer en revue la lettre de mission des coordinations nationales COMIFAC sur la base des agendas nationaux et internationaux dans le domaine de forêts et environnement.

Pour le Directeur du programme GIZ appui à la COMIFAC, Martial Nkolo, les coordinations nationales doivent jouer un rôle important dans la mobilisation des ressources et la production des données. « Celles-ci devraient davantage être perçues comme la référence au niveau national dans la production des données COMIFAC et la mobilisation des contributions égalitaires des Etats qui sont instables, et peine à couvrir 50% des charges de fonctionnement de la COMIIFAC ». A-t-il déclaré.

Considérées comme le relais du secrétariat général de la COMIFAC, les CNC doivent jouer un rôle prépondérant aussi bien dans le suivi, la coordination de la mise en œuvre du plan de convergence que dans l’animation des foras nationaux, regroupant tous les acteurs concernés par a conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers.

« Au regard des attentes portées sur eux, les CNC sont appelés à mieux se restructurés. Ill est par ailleurs établis que leur contribution pour le suivi des projets et programmes sous – régionaux ainsi que dans l’animation des instruments de mise en œuvre n’est plus à démontrer », a indiqué le secrétaire Exécutif de la COMIFAC, Raymond Ndomba Ngoye. « Il est indéniable de faire de la CNC une équipe pluri disciplinaire dotée des capacités à relever les défis inhérent au suivi de la mise en œuvre du Plan de Convergence à l’échelle nationale ».

Depuis 2001, la COMIFAC et ses partenaires se réunissent chaque année au travers les ateliers de concertation pour renforcer l’encrage au tour de leur mission commune relative à la coordination, au suivi de la mise en œuvre du plan de convergence en vue d’une synchronisation des efforts pour mieux affronter les défis auxquels ils sont confrontés.

Signalons que la COMIFAC a été créée en 2009, par les chefs d’Etat d’Afrique centrale. Cette organisation regroupe aujourd’hui une dizaine des pays de la sous-région.