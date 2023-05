AGL Congo célèbre la journée mondiale de la santé et sécurité au travail

Le 28 avril 2023, les équipes d’AGL Congo ont été mobilisées à l’espace du trentenaire de Pointe–Noire, à l’occasion de la Journée Internationale de la Santé et de la Sécurité au travail.

Célébrée tous les ans, cette journée promeut la prévention des accidents et maladies professionnelles dans le monde entier. La santé et la sécurité sont au cœur de la stratégie de développement d’AGL et s’inscrivent dans sa politique HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement). AGL profite donc de cette journée pour revenir sur les fondamentaux de cette politique, via des programmes de sensibilisation et prévention des accidents et maladies au travail.



Dans le cadre de l’édition de cette année, AGL a lancé son « plan 0 accident » avec l’objectif de tendre vers une élimination progressive de tous les accidents liés à ses activités dans le monde. Au Congo, ce plan ambitieux a été présenté à plus de 500 collaborateurs, qui ont été sensibilisés aux règles de sécurité établies par l’entreprise, et qui ont pu participer au Forum sur la santé et sécurité au travail, organisé par l’Union patronale et interprofessionnelle du Congo (Unicongo), en partenariat avec Total E&P Congo.

Pendant cette commémoration, les équipes d’AGL Congo ont notamment échangé sur « les risques technologiques » dans le cadre de leurs activités, ainsi que sur la manière dont leur participation à l’échelle individuelle, permettra d’atteindre les résultats souhaités, à savoir : un environnement de travail sûr et sain, sans accident. Plus d’informations sur « le plan 0 accident » d’AGL ici.

« Nous sommes engagés à développer une culture Santé & Sécurité au Travail par la vulgarisation des règles HSE. Nous tenons à ce qu’elles ne soient pas uniquement la priorité des équipes HSE, mais que chaque manager et collaborateur, en soit un vigile. » annonce Christophe PUJALTE, Directeur Régional AGL Congo / RD Congo.

AGL Congo développe la culture de la prévention et met l’humain au centre de ses activités. L’entreprise veille au bien–être des collaborateurs, tout en les responsabilisant sur les mesures de sécurité indispensables à la conduite des opérations. Grâce à cette politique responsable et collective, les collaborateurs sont plus impliqués et plus engagés.



A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. AGL Congo compte 1500 collaborateurs à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL Congo s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.

www.aglgroup.com