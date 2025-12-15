UBA Congo remporte pour la septième fois le prix de la Meilleure Banque de l’Année décerné par le magazine The Banker

Brazzaville, Décembre 2025 – UBA Congo, filiale de la prestigieuse United Bank for Africa (UBA) Plc, vient d’être désignée « Meilleure Banque de l’Année » pour la République du Congo par le magazine financier international The Banker, une publication du Financial Times Group reconnue mondialement pour son expertise dans l’analyse du secteur bancaire.

Cette distinction, remportée pour la septième fois par UBA Congo, reflète la qualité exceptionnelle des performances de la banque, sa capacité d’innovation, sa stratégie axée sur le client et sa contribution significative au développement économique local. UBA Congo s’illustre ainsi une nouvelle fois comme l’institution financière la plus performante et la plus influente du pays.

Un processus d’évaluation rigoureux

Le prix Bank of the Year de The Banker s’appuie sur une méthodologie d’évaluation strictement indépendante, fondée sur plusieurs critères clés, notamment :

la solidité des résultats financiers ;

la croissance durable ;

l’innovation technologique ;

la qualité du service à la clientèle ;

l’impact socio-économique.

Les banques participantes sont évaluées sur leurs performances de l’année écoulée, ainsi que sur leur engagement envers l’excellence et la résilience face aux défis du secteur.

Une reconnaissance qui renforce la confiance

Dans un contexte économique marqué par une concurrence accrue et une digitalisation rapide des services financiers en Afrique, cette septième consécration pour UBA Congo confirme :

la confiance forte des clients et partenaires ;

la pertinence de la stratégie d’innovation et de croissance adoptée par la banque ;

sa contribution durable au renforcement du tissu financier national.

À travers cette reconnaissance, UBA Congo illustre non seulement sa performance locale, mais aussi son intégration réussie dans le réseau panafricain d’UBA, présent dans plus de 20 pays à travers l’Afrique et à l’international.

Succès du Groupe UBA sur le continent

Cette année, 9 autres filiales du Groupe UBA ont également remporté le titre de Meilleure Banque de l’Année dans leurs pays respectifs, soulignant l’excellence et la cohérence des performances à l’échelle du Groupe.

Par ailleurs, le Groupe UBA a été élu “Meilleure Banque de l’Année en zone Afrique”, renforçant ainsi son positionnement comme leader bancaire continental et acteur majeur du développement économique en Afrique.

Perspectives d’avenir

Fort de cette nouvelle distinction, UBA Congo envisage de poursuivre :

l’expansion de ses solutions innovantes ;

l’intégration de nouvelles technologies financières ;

l’accompagnement des entrepreneurs et des PME congolaises ;

le renforcement de l’inclusion financière.

Cette reconnaissance confirme le leadership durable de UBA Congo et du Groupe UBA, et inspire chaque collaborateur à continuer de viser l’excellence dans tous les domaines.