Présidentielle: en démocratie « la décision se fait dans les urnes », affirme KKB après son vote

Le candidat indépendant à l’élection présidentielle ivoirienne, Kouadio Konan Bertin dit « KKB » a voté samedi à Lakota (centre-ouest), où il a déclaré qu’en démocratie il y a un temps pour tout et « la décision se fait dans les urnes ».M. Kouadio Bertin qui accepté d’aller à ce scrutin contrairement à MM. Henri Konan Bedié et Affi Nguessan, respectivement président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci) et du Front populaire ivoirien (FPI), a affirmé avoir accompli ce droit civique avec « émotion ».

Pour lui, c’est sa façon de faire vivre la démocratie, car voter c’est un devoir civique de tous les citoyens. L’ancien président de la jeunesse du Pdci a dit avoir « choisi de faire la politique et d’être un démocrate ».

En démocratie, « il y a un temps pour débattre, pour discuter et il y a un temps pour décider », a déclaré KKB, après son vote à l’École primaire publique Dispensaire, que « la décision se fait dans les urnes et par le peuple ».

L’opposition a annoncé un boycott du scrutin. Il a relevé que « ce n’était pas évident avec des menaces de tout genre », attendant jusqu’au soir pour voir le résultat tout en retenant son souffle.

Il a réitéré que le sens de sa candidature, « c’est la paix, la stabilité », parce qu’ il y a eu trop de morts dans le pays des suites de différentes crises politico-militaires. Et lui, a « choisi de freiner cette hémorragie et faire en sorte que ce 31 décembre la Côte d’Ivoire reste debout ».

« A cette heure-ci, la Côte d’Ivoire est encore debout et c’est l’essentiel », a affirmé M. Kouadio Konan Bertin, avant d’ajouter « restons unis et solidaires, (car) le temps de la paix est devant nous ».