Politique, social et économie au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce vendredi traitent de nombre de sujet notamment le partenariat Maroc-UE, le lancement du programme national de l’éducation inclusive au profit des enfants en situation de handicap, l’assainissement liquide en milieu rural et l’inauguration à Kénitra du premier site de production du groupe chinois Nexteer Automotive.+Le Matin+ rapporte que le Maroc et l’Union européenne (UE) ont lancé, hier à Bruxelles, une nouvelle étape statutaire de leur relation stratégique, multidimensionnelle et privilégiée, baptisée «Partenariat euro-marocain de prospérité partagée».

Dans une « Déclaration politique conjointe » adoptée à l’issue de la 14e session du Conseil d’association Maroc-UE, les deux parties affirment leur ambition de donner à « leur relation stratégique, multidimensionnelle et privilégiée une nouvelle impulsion qui soit à la hauteur de leurs attentes et des enjeux du monde contemporain en développant un véritable Partenariat euro-marocain de prospérité partagée ».

Un tel partenariat aura pour objectif «d’approfondir davantage les relations bilatérales à la lumière des ambitions communes et des évolutions propres à chacune des parties, mais aussi de renforcer la coopération régionale et euro-africaine et de soutenir un multilatéralisme efficace», souligne la déclaration, citée par le journal.

+Al Bayane+ écrit que le programme national de l’éducation inclusive au profit des enfants en situation de handicap a été lancé dans le but de permettre à ces enfants de jouir pleinement de leur droit à la scolarisation aux côtés des autres élèves dans les classes ordinaires.

Ce programme vise à permettre aux enfants en situation de handicap de bénéficier des mêmes opportunités que les autres enfants, que ce soit au niveau des infrastructures, des accessibilités ou au niveau éducatif à travers les programmes scolaires et leur contenu.

Il a aussi pour but l’instauration d’une mobilisation et une communication concernant l’école marocaine pour l’éducation des enfants en situation de handicap, à travers la mise en place de plans et procédures pratiques aux niveaux institutionnel et pédagogique, dans le cadre de la coopération et du partenariat avec les différents intervenants pédagogiques intéressés à cette catégorie sociale, explique le quotidien.

+Rissalat Al Oumma+ infome que la secrétaire d’État chargée du Développement durable, Nezha El Ouafi a indiqué que le Plan intégré d’assainissement liquide en milieu rural vise à traiter 43 millions m3 d’eaux usées à l’horizon de 2040.

Intervenant devant la Chambre des conseillers, El Ouafi a expliqué que le nouveau plan national, élaboré dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la Stratégie nationale du développement durable, relative essentiellement au développement et à la généralisation des services d’assainissement liquide en milieu rural, bénéficiera à plus de 1.000 centres ruraux à l’horizon de 2040, indique la publication.

+Al Ittihad Al Ichtiraki+ rapporte que le groupe chinois Nexteer Automotive, équipementier mondial spécialisé dans la fabrication de systèmes de direction et de transmission automobile, a inauguré à Kénitra son premier site de production en Afrique, pour un investissement de plus de 35 millions de dollars.

D’une superficie de 10.000 m2, l’usine prévoyant de recruter 500 collaborateurs dans l’Atlantic Free Zone (AFZ) de Kénitra, va notamment assurer la production de systèmes de direction assistée sur pignon (SPES pour Single Pinion-assist Electric power Steering), fait savoir le journal.