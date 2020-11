Maroc : un nouveau round de négociations inter-libyennes à Bouznika

Un nouveau round de négociations aura lieu, jeudi dans la soirée à Bouznika au Maroc entre les délégations du Conseil de l’Etat et du Parlement libyens, apprend-on de sources officielles.Les parties libyennes avaient tenu déjà deux rounds de négociations à Bouznika au cours desquelles elles sont parvenues à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté.

Dans un communiqué final sanctionnant les travaux du deuxième round du dialogue libyen, tenu du 2 au 6 octobre 2020 à Bouznika, les deux parties ont souligné que leurs discussions « se sont déroulées dans un climat de responsabilité où l’intérêt du pays a été au-dessus de toute autre considération en vue de dépasser les divisions politiques actuelles » vu que les deux parties étaient convaincues de l’importance des institutions souveraines dans la gestion du pays et la protection des capacités du peuple libyen.

Selon le communiqué, les consensus convenus seront mis à la disposition du Haut conseil d’Etat libyen et du parlement libyen pour aller de l’avant dans les mesures de renouvellement des structures des institutions de souveraineté.

Réaffirmant que la conférence de Berlin, tenue en janvier dernier, constitue un enjeu international pour une solution politique à la crise libyenne, le communiqué estime que l’action politique attend toujours un soutien réel et clair de la communauté internationale.

Selon le communiqué, les rounds du dialogue tenus à Bouznika au Maroc constitue une étape importante pour mettre un terme aux divergences institutionnelles en Libye.