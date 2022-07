Maroc: lancement de la première campagne nationale de dépistage de l’hépatite C

A l’instar des autres pays du monde, le Maroc célèbre la journée mondiale contre l’Hépatite Virale, ce mercredi 28 juillet, sous le slogan « pour un Maroc sans Hépatite C ». A cette occasion, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale lance la première campagne nationale de dépistage de l’hépatite virale C (HVC). Cette campagne s’étalera du 28 juillet au 28 décembre 2022, permettant la réalisation de 150.000 tests de dépistage et la prise en charge médicale des cas diagnostiqués au niveau des centres hospitaliers régionaux et provinciaux.

La célébration de la journée mondiale contre l’hépatite virale C s’accompagnera du lancement du plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales 2022-2026, dans le but de réduire les nouvelles infections et la mortalité liée à l’HVC de 50% d’ici 2026.

La mise en œuvre des activités de dépistage et de prise en charge de l’HVC contribuera, en outre, à l’atteinte des objectifs d’élimination de l’HVC dans notre pays et ce, dans la perspective d’un Maroc sans hépatite C d’ici 2030, ce qui permettra de sauver plus de 4.000 vies humaines et d’éviter 2.300 cancers liés à l’hépatite virale C.

Selon les données de l’enquête nationale de séroprévalence des Hépatites Virales au Maroc, la prévalence de l’HVC est de 0,5% dans la population générale et 125.000 personnes sont atteintes d’hépatite virale C chronique. Cette prévalence est d’autant plus élevée chez les groupes à haut risque notamment les populations clés et les hémodialysés.