Lutte contre le VIH/Sida : AGL Congo mobilise ses pairs éducateurs

Le 1er décembre 2025, Africa Global Logistics (AGL) Congo a mobilisé 24 pairs éducateurs pour sensibiliser plus de 600 collaborateurs à la lutte contre le VIH/Sida sur ses sites administratifs et opérationnels. Prévention, traitement et dépistage étaient au cœur de leur mobilisation.

« La lutte contre le sida implique des efforts globaux pour prévenir la transmission du VIH, traiter les personnes infectées et sensibiliser le public aux enjeux de cette maladie. L’implication des pairs éducateurs en entreprise pour de tels sujets est encourageante car elle permet de briser les tabous » a déclaré le docteur Eléazar Céleste Massamba, médecin conseil

« Nos collaborateurs sont la première richesse de notre entreprise ainsi leur santé et leur sécurité font notre priorité. Dans la mesure du possible nous organisons des sessions de sensibilisation sur les maladies courantes et l’hygiène de vie car il vaut mieux prévenir que guérir » explique Paris BIDJANG, Directeur des Ressources Humaines Africa Global Logistics Congo

Tous les ans AGL mobilise ses pairs éducateurs pour rappeler les principes de prévention, traitement et dépistage. L’entreprise soutient les dépistages volontaires et anonymes dans les collèges et lycées publics en partenariat les ONG pour renforcer la lutte contre le VIH/Sida en milieu scolaire