Le Maroc et Israël signent un accord de coopération économique et commerciale

Le Maroc et Israël ont signé, lundi à Rabat, un accord de coopération économique et commerciales avec pour ambition de quadrupler leurs échanges commerciaux en les portant à plus de 500 millions de dollars par an. »Le niveau d’échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, qui s’élève aujourd’hui à 130 millions de dollars par an n’est pas suffisant, il faut très rapidement arriver à 500 millions de dollars par an, et même aller au-delà », a déclaré la ministre israélienne de l’Economie et de l’Industrie, Mme Orna Barbivai à la presse, suite à la signature de cet accord avec son homologue marocain, Ryad Mezzour.

L’accord prévoit notamment des discussions pour la création de zones industrielles qui permettront de concrétiser la coopération Maroc-Israël-Etats-Unis dans le domaine du commerce et de l’investissement et de faciliter l’accès direct des marchandises produites dans ces zones au marché américain.

Il prévoit également de booster la coopération entre le secteur privé des deux pays et l’échange d’expertise dans le domaine de l’innovation, selon Ryad Mezzour qui a également fait part des secteurs à « fort potentiel d’investissement » dont le secteur numérique, l’agroalimentaire, l’automobile, l’aéronautique, les énergies renouvelables et l’industrie pharmaceutique.

Selon la ministre israélienne, « l’accord de coopération économique est conçu pour favoriser la croissance économique et la prospérité d’Israël et du Maroc. En travaillant ensemble, nous réaliserons le potentiel économique latent des relations bilatérales, augmenterons la portée des échanges commerciaux et renforcerons la coopération technologique parallèlement au rapprochement entre les peuples », a-t-elle déclaré.

Pour rappel, la coopération entre le Maroc et Israël s’est développée de façon accélérée depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays dans le cadre des accords d’Abraham négociés par les États-Unis à la fin de 2020.