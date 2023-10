Le Congo peut réduire la pauvreté de 40% d’ici 2050

C’est ce qui ressort du nouveau rapport publié lundi 09 octobre 2023, par la Banque mondiale.

La République du Congo pourrait réduire la pauvreté de 40 % dans les zones rurales et de 20 % dans les zones urbaines d’ici 2050. C’est ce que révèle le nouveau rapport de la Banque mondiale publié, le 9 octobre 2023. Cette réduction doit passer par des réformes plus ambitieuses en faveur de la diversification économique et de la résilience climatique.

Selon la même source, les pertes économiques pourraient atteindre 17 % du PIB d’ici 2050 si les efforts en faveur de la diversification de l’économie et de l’augmentation des investissements climatiques ne sont pas entrepris.

Il faut préciser que le rapport identifie quatre priorités pour une croissance durable dans le pays : les infrastructures et les services plus forts et verts dans l’électricité, les transports, l’eau et l’assainissement qui peuvent apporter des résultats transformateurs.