La Côte d’Ivoire compte près de 20 mille policiers en 2021 (Ministre)

Le ministre ivoirien de la communication et des médias, par ailleurs, porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Tiémoko Touré a annoncé mercredi la création de l’école de police de Korhogo ( Nord), la deuxième du pays après celle d’Abidjan, révélant que la Côte d’Ivoire compte 19 993 policiers en 2021, un effectif en deçà de la norme requise.

« Il y a eu une étude sur la réalisation d’une loi de programmation de la sécurité intérieure qui recommande un ratio d’un policier pour 400 habitants, c’est-à-dire un effectif à terme selon la loi de programmation de 26 701 agents sur toute l’étendue du territoire national. Et en 2016, lors de l’évaluation de cette loi de programmation, l’on dénombrait 16 853 policiers en activité. Et en 2021, 19 993 agents, c’est à dire en deçà des effectifs requis», a fait savoir M. Touré.

Il s’exprimait au terme d’un Conseil des ministres présidé au palais présidentiel d’Abidjan par le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara.

Auparavant, le porte-parole du gouvernement ivoirien a expliqué que l’école de police de Korhogo, créée près de 50 ans après celle d’Abidjan, « permettra de renforcer non seulement les capacités d’accueil et de formation des personnels de la police nationale, mais également d’augmenter le nombre des agents de police en quantité et en qualité conformément aux standards internationaux».