Journée internationale des MPME : la Chambre de commerce de Pointe-Noire adopte une nouvelle stratégie d’accompagnement

À l’occasion de la Journée internationale des micros, petites et moyennes entreprises (MPME), célébrée le 27 juin, la Chambre de commerce de Pointe-Noire marque un tournant décisif dans son engagement en faveur de ces acteurs économiques essentiels, en dévoilant une nouvelle stratégie d’accompagnement.

Les MPME représentent un levier majeur pour l’économie nationale. Elles contribuent activement à la création d’emplois, à la lutte contre le chômage et à la croissance économique. Pourtant, nombre d’entre elles peinent à se développer en raison d’un manque d’appui adapté, notamment dans des domaines clés tels que la transformation numérique, la cybersécurité ou encore l’accès aux financements.

Face à ces défis,

La Chambre de commerce de Pointe-Noire a mis en place un nouveau modèle d’accompagnement, pensé pour répondre aux réalités spécifiques des MPME. Cette stratégie innovante vise à améliorer leur compétitivité, à renforcer leur résilience économique et à favoriser leur intégration dans les chaînes de valeur locales et internationales.

« Les MPME sont les piliers de notre tissu économique. Il était urgent de leur proposer un cadre structuré et des outils concrets pour les aider à franchir un nouveau cap », a déclaré un représentant de la Chambre lors de l’annonce.

Pour marquer le lancement de cette nouvelle dynamique, la Chambre de commerce organise plusieurs activités ce 27 juin : expositions-vente de produits locaux, panels de discussion, rencontres entre entrepreneurs et structures d’appui, ainsi qu’une série d’échanges interactifs entre experts et porteurs de projets.

Ces actions visent à reconnaître et valoriser le rôle fondamental que jouent les MPME dans le développement durable et l’innovation. Elles s’inscrivent dans le thème retenu cette année à l’échelle mondiale : « Renforcer le rôle des micros, petites et moyennes entreprises en tant que moteurs de la croissance durable et de l’innovation ».

En mettant les projecteurs sur les MPME, la Journée internationale est aussi une occasion de saluer la résilience de ces structures face aux défis économiques. L’édition 2025 à Pointe-Noire entend ainsi impulser une nouvelle dynamique de soutien, plus proactive, inclusive et adaptée aux réalités locales.

La Chambre de commerce de Pointe-Noire espère, à travers cette initiative, stimuler un nouvel élan entrepreneurial, favoriser les partenariats et renforcer l’écosystème d’affaires autour des MPME, pour une économie plus forte, plus innovante et plus solidaire.