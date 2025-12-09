Journée internationale de l’aviation civile : le Congo réaffirme son ambition d’un ciel sûr et moderne

La ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, s’est exprimé lundi 7 décembre, à l’occasion de la Journée internationale de l’aviation civile.

Placée cette année sous le thème « Faire de l’innovation le moteur d’un transport aérien plus sûr, plus efficace et plus durable », la célébration s’inscrit dans une dynamique de modernisation du secteur aérien. Elle met en avant les enjeux liés à la digitalisation, au développement de la navigation par satellite, à la protection de l’environnement, à l’évolution des modèles d’exploitation ainsi qu’à l’intégration des technologies émergentes.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Dans son allocution, la ministre a souligné l’importance stratégique du transport aérien pour le développement du pays. « Le transport aérien constitue un levier essentiel de mobilité des personnes, de modernisation des infrastructures et d’intégration régionale. Il est un facteur indéniable de progrès économique pour notre pays », a-t-elle déclaré.

Elle a, par ailleurs, appelé au renforcement du système national de l’aviation civile, exhortant le gouvernement conduit par le Premier ministre Anatole Collinet Makosso à intensifier les efforts visant à améliorer le niveau de conformité du Congo aux normes et pratiques recommandées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Rassurant les partenaires nationaux et internationaux, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas a réaffirmé l’ambition du pays de bâtir une aviation civile « moderne, compétitive, résiliente et ouverte sur le monde », capable de soutenir les priorités nationales en matière de connectivité, de développement économique et d’intégration régionale.

Instituée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1996, la Journée internationale de l’aviation civile est célébrée chaque 7 décembre par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), en commémoration du cinquantième anniversaire de la Convention relative à l’aviation civile internationale.