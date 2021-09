Industrie, santé et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus mercredi s’intéressent au développement du secteur aéronautique marocain, la vaccination des élèves âgés de 12 à 17 ans contre le nouveau coronavirus et les éliminatoires de la Coupe du monde, zone Afrique.+Aujourd’hui Le Maroc+ écrit que la dernière annonce faite par un avionneur suisse, à savoir Pilatus, qui a décidé de confier à une usine marocaine basée à Nouaceur la fabrication et l’assemblage d’une grande partie de l’un de ses modèles d’avions, est une consécration pour l’industrie aéronautique marocaine, écrit

Dans la même journée, un autre leader mondial des matériaux composites servant à la fabrication d’avions annonçait lui aussi l’entrée en service d’une nouvelle extension de son usine de Casablanca, poursuit le journal, soutenant que « ce sont là de précieuses marques de reconnaissance du standing désormais mondial qu’a atteint la plateforme aéronautique nationale ».

« Et tout cela est le fruit de près de deux décennies d’efforts continus, d’investissements, d’amélioration constante de la part des opérateurs privés aidés par une vision et un accompagnement publics volontaristes », fait-il observer.

Sur un autre registre, +L’Opinion+ souligne que « si les personnes âgées entre 12 et 17 ans encourent moins le risque de développer une forme sévère du coronavirus, elles restent néanmoins la clé pour atteindre l’immunité collective ».

Les autorités sanitaires multiplient les actions de communication pour lutter contre le scepticisme des parents et les inciter à vacciner leurs enfants, dans l’ambition d’assurer une rentrée scolaire sans risques, relève la publication, faisant savoir que les données récentes en provenance des différentes régions du Royaume témoignent de la hausse des admissions d’enfants aux hôpitaux à cause du Covid.

Si les préoccupations des parents sont légitimes, on n’a plus d’autre choix aujourd’hui que de faire confiance à nos professionnels, qui, depuis plus d’un an et demi, font preuve d’engagement et de dévouement envers la patrie et la population, fait-il remarquer.

Au registre sportif, +Al Massae+ fait savoir qu’en prévision du match d’ouverture des éliminatoires de la Coupe du monde contre le Soudan, le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a prévu une troisième et dernière séance d’entraînement, mercredi, pour ses poulains au Complexe Moulay Abdellah de Rabat.

Le groupe a été scindé en deux pour permettre aux joueurs qui ne disposent pas d’un grand volume de jeu avec leurs clubs de s’entraîner à une cadence supérieure sous la houlette du préparateur physique Christophe Manouvrier.

Quant au second groupe, il s’est entraîné avec un rythme moins soutenu, pendant que les coaches des gardiens, Mustapha Chadli et Laurent Armand Weber, se sont affairés à préparer les portiers Anas Zniti et Yassine Bounou.

Le premier adversaire du Maroc, le Soudan, est arrivé au royaume après un stage de préparation aux Emirats arabes unis où il a joué deux matchs amicaux contre le Niger en faisant roder ses deux équipes.