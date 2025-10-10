Le génie congolais célébré aux journées scientifiques de Brazzaville

Le ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, Rigobert Maboundou, a procédé, jeudi 9 octobre à Brazzaville, au lancement de la première édition des Journées scientifiques et technologiques.

Placées sous le thème « L’importance des sciences de l’ingénieur, de l’innovation et de la technologie dans la valorisation des ressources naturelles au Congo », ces journées ambitionnent de mettre en lumière le potentiel scientifique et technologique national, tout en suscitant chez les jeunes l’esprit d’innovation et de créativité.

« Le potentiel inestimable d’un peuple réside dans l’intelligence de ses citoyens, leur capacité à produire des connaissances, à inventer et à innover. Les jeunes doivent comprendre que la prospérité de notre pays dépend de leur engagement dans les domaines du savoir et de la recherche », a déclaré le ministre Rigobert Maboundou, à l’ouverture de la rencontre.

Durant plusieurs jours, chercheurs, enseignants, étudiants et acteurs du monde industriel vont débattre autour de thématiques clés telles que la sécurité sanitaire et alimentaire, le développement des procédés de transformation des denrées locales ou encore les défis posés par le changement climatique.

Selon Michel Elenga, directeur général de l’INRSIIT, ces journées traduisent la volonté ferme du gouvernement congolais de faire de la science et de l’innovation des moteurs essentiels du développement socio-économique. « C’est en valorisant notre savoir-faire et nos ressources que nous bâtirons une économie plus compétitive et durable », a-t-il souligné.

Au-delà des conférences et expositions prévues, cette première édition se veut un cadre d’échanges et de collaboration entre les chercheurs congolais et les partenaires internationaux, dans la perspective d’une meilleure exploitation des ressources nationales à travers la technologie.