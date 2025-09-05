Santé et défense : le Congo renforce son partenariat avec l’OMS

Le ministre congolais de la Défense, Charles Richard Mondjo, a reçu en audience, cette semaine à Brazzaville, deux personnalités avec lesquelles il a échangé sur des questions sanitaires et de coopération militaire.

La première rencontre a eu lieu avec le nouveau représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Congo, le Dr Vincent Sodjinou. Celui-ci a indiqué être venu effectuer sa présentation officielle auprès du ministre et recueillir ses orientations pour la réussite de sa mission. Les discussions ont principalement porté sur la situation sanitaire du pays, confronté à une épidémie de choléra.

« Dans le cadre de cette épidémie, il est nécessaire que toutes les forces soient mises à contribution pour un contrôle rapide. L’OMS dispose depuis 2018 d’un Mémorandum d’entente avec le ministère de la Défense. À ce titre, nous entendons accompagner logistiquement et techniquement le Congo », a souligné le Dr Sodjinou.

Dans un second temps, le ministre de la Défense s’est entretenu avec l’ambassadeur du Sénégal au Congo, Ousmane Diop. Cet échange s’inscrivait dans la continuité des discussions menées à Dakar lors de la visite du Premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso.

Les deux parties ont évoqué la formation des officiers, sous-officiers et militaires congolais et sénégalais, ainsi que les perspectives de coopération dans la gestion des ressources humaines militaires.

« Le Sénégal a une certaine expérience à partager avec le Congo, notamment dans le domaine social », a précisé le diplomate, évoquant la création de coopératives de construction de logements pour militaires, la mise en place de mutuelles de santé et d’autres projets visant à renforcer la coopération bilatérale.