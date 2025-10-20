Congo : le chantier du Datacenter national menacé d’abandon par l’entreprise Sumec

Alors que les travaux sont exécutés à 95 %, l’entreprise chinoise, chargée de leur réalisation, menace de se retirer si le gouvernement congolais ne verse pas sa dernière quote-part de financement avant la fin de ce mois d’octobre.

Cofinancé par le gouvernement congolais et la Banque africaine de développement (BAD), le projet du Datacenter national, traverse une zone de turbulence. L’entreprise chinoise Sumec, adjudicataire du marché, a menacé, mercredi 15 octobre dernier, de suspendre définitivement les travaux si la part du financement attendue du gouvernement n’est pas débloquée dans les prochains jours.

Selon les responsables de Sumec, le chantier, déjà achevé à hauteur de 95 %, est à l’arrêt depuis plusieurs semaines en raison du non-versement de la quote-part nationale. « Nous avons démarré ce chantier avec beaucoup de courage, convaincus de pouvoir livrer dans les délais. Mais sans le financement promis, il nous est impossible d’achever les travaux. Si la situation ne se débloque pas avant la fin du mois, nous quitterons le site », a déclaré un responsable de l’entreprise.

Cette situation compromet le calendrier établi avec la BAD, principal bailleur du projet, et pourrait retarder la mise en service de cette infrastructure stratégique. Pour la banque panafricaine, cette interruption « bouleverse les programmes » et fragilise la coopération technique autour du projet.

Face à cette menace, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Léon Juste Ibombo, s’est voulu rassurant. Il a affirmé que le gouvernement mettra tout en œuvre pour lever le blocage financier. « Nous allons transmettre le dossier au Premier ministre pour un dénouement rapide », a-t-il assuré.

Érigé sur l’ancien site de l’UAPT, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, Bacongo, le Datacenter national se veut une infrastructure clé pour la souveraineté et la sécurité numérique du Congo. L’immeuble moderne, de trois niveaux et doté d’un sous-sol, abritera les serveurs, salles de supervision, espaces techniques et équipements nécessaires à l’hébergement et au traitement des données nationales.

Une fois opérationnel, ce Datacenter permettra au pays de stocker et de gérer ses propres données en toute indépendance, pour la transformation numérique et la souveraineté technologique du Congo.