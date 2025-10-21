Société Actualité



Congo : deux trafiquants d’ivoire attendent leur sentence

le: 21 octobre 2025
Le tribunal d’instance de Dolisie rendra, vendredi 24 octobre 2025, sa décision dans une affaire impliquant deux présumés trafiquants d’ivoire, interpellés début octobre avec quatre pointes d’éléphant, une espèce intégralement protégée par la loi congolaise.

 

Le sort de deux jeunes hommes accusés de trafic d’ivoire est attendu vendredi 24 octobre prochain. Âgés de 21 et 29 ans, ils avaient été interpellés le 4 octobre par les services compétents, alors qu’ils tentaient de commercialiser quatre pointes d’ivoire d’éléphant.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux présumés trafiquants de nationalité congolaise auraient reconnu les faits de détention, de circulation et de tentative de vente de ces trophées d’une espèce animalière intégralement protégée.

D’après une source proche du dossier, l’ivoire aurait transité depuis une localité du Gabon avant d’arriver à Dolisie. L’un des mis en cause aurait reçu les pointes d’ivoire de son partenaire gabonais au village Mabanda, dans le but de les revendre sur le territoire congolais.

Les prévenus encourent des peines allant de deux à cinq ans d’emprisonnement ferme, assorties d’une amende pouvant atteindre cinq millions de francs CFA, conformément à la loi sur la faune et les aires protégées.

Cette législation, notamment son article 27, interdit formellement l’importation, l’exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées et de leurs trophées, sauf dérogation spéciale accordée par l’administration des eaux et forêts à des fins de recherche scientifique ou de reproduction.

