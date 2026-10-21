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Congo : Aimé Ange Wilfrid Bininga réaffirme l’engagement du pays en faveur des droits humains

Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga, prend…

Publié par journaldebrazza.com
le: 21 octobre 2026
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Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga, prend part à la 89ᵉ session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, organisée à Dakar, au Sénégal, du 12 au 21 octobre 2026.

 

À la tête d’une délégation officielle, Aimé Ange Wilfrid Bininga participe aux travaux de cette rencontre consacrée aux questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme sur le continent africain.

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À cette occasion, le ministre a souligné que, malgré les avancées enregistrées par la République du Congo dans ce domaine, les efforts doivent se poursuivre. Il a notamment rappelé que la protection effective des droits de l’homme demeure une œuvre permanente, qui nécessite un engagement constant des pouvoirs publics et de l’ensemble des acteurs concernés.

La participation du Congo à cette session constitue ainsi une occasion de prendre part aux échanges sur les défis liés au respect des droits fondamentaux, au renforcement des mécanismes de protection et à la mise en œuvre des engagements pris par les États africains.

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, organe de l’Union africaine, contribue à la promotion des droits humains et veille à leur protection sur le continent. Ses sessions ordinaires permettent aux représentants des États, aux institutions nationales des droits de l’homme et aux organisations de la société civile d’examiner les progrès accomplis et les difficultés persistantes.

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