Assainissement urbain : Albayrak Waste Management entre en service à Brazzaville et Pointe-Noire

La nouvelle entreprise chargée de la propreté urbaine au Congo, Albayrak Waste Management, a officiellement lancé ses activités le 19 juin à Brazzaville, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère dans la gestion des déchets dans les deux principales villes du pays.

Succédant à la société Averda dont le contrat est arrivé à expiration, Albayrak Waste Management, entreprise de droit congolais, a pris les rênes de l’assainissement urbain à Brazzaville et à Pointe-Noire pour une durée de cinq ans. Ce lancement fait suite à la signature, le 23 avril dernier, d’un accord de délégation de service public qui confère à la société la gestion de la collecte, du transport et du traitement des déchets solides urbains.

Dès son entrée en fonction, la société a mobilisé ses premières équipes techniques dans plusieurs quartiers stratégiques de Brazzaville. Les opérations de nettoyage sont déjà visibles au rond-point du 5 juin 1997 à Mpila — communément appelé « Place Plus Jamais Ça » — ainsi que sur l’avenue Pointe Hollandaise, les rues de Poto-Poto, l’avenue Amilcar Cabral, le boulevard Denis Sassou N’Guesso et aux abords du ministère des Finances.

Munis de balais, pelles et équipements spécialisés, les agents s’attellent à redonner à la capitale son lustre, par des activités intensives de balayage, de ramassage des ordures et de désencombrement des abords routiers. Ce déploiement progressif s’accompagnera dans les prochains jours d’un renforcement des effectifs et de l’arrivée de moyens logistiques supplémentaires.

Outre la propreté des artères urbaines, les missions de la société incluent la collecte sécurisée des déchets dans les aires de transit, la gestion des décharges et le désengorgement des canalisations. Des concertations sont en cours avec la mairie de Brazzaville pour assurer une transition fluide, notamment par la reprise des infrastructures précédemment utilisées par Averda.

Ce changement d’opérateur s’inscrit dans la dynamique gouvernementale de réforme du secteur de l’assainissement. En confiant cette mission à Albayrak Waste Management, les autorités souhaitent poser les bases d’un service plus efficace, durable et adapté aux défis croissants de la gestion urbaine.

Les attentes des populations de Brazzaville et Pointe-Noire sont élevées. Dans un contexte marqué par la prolifération des décharges sauvages et leurs impacts sur la santé publique, l’environnement et l’économie, la société est appelée à jouer un rôle déterminant dans l’amélioration du cadre de vie urbain.

À travers cette opération, le gouvernement entend faire de l’assainissement une priorité nationale, pour des villes plus propres, plus saines et plus attractives. Albayrak Waste Management est désormais attendue au tournant.