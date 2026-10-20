AGL Congo : quatre collaborateurs obtiennent la certification internationale APLO/CPLO en opérations de levage

Quatre collaborateurs d’AGL Congo ont obtenu la certification CPLO (Competent Person of Lifting Operations), reconnue par la LEEA (Lifting Equipment Engineers Association) dans le domaine du levage. Il s’agit de la première certification de ce type au sein de l’entreprise. Le parcours, organisé par AGL Congo, s’est déroulé en deux temps : une phase d’apprentissage en ligne suivie d’une session en présentiel. Valable jusqu’en juin 2029, cette certification habilite les collaborateurs concernés à élaborer, contrôler et valider les plans de levage conformément aux meilleures pratiques internationales.

Élément essentiel dans la préparation de toute opération de levage, le plan de levage permet de définir les conditions d’exécution des travaux, de vérifier l’adéquation entre les équipements utilisés et les charges manutentionnées ainsi que d’identifier et de maîtriser les risques. Grâce à cette compétence désormais disponible en interne, AGL Congo renforce sa capacité à sécuriser ses opérations tout en garantissant le respect des exigences de conformité, de qualité et de sécurité.

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Cette nouvelle expertise constitue également un atout majeur pour les clients de l’entreprise. Les opérations de levage réalisées pour leur compte sont désormais préparées et validées par des collaborateurs certifiés, garantissant un niveau accru de fiabilité et de sécurité. La validation interne des plans favorise par ailleurs une plus grande réactivité opérationnelle et une anticipation renforcée des risques dès les phases amont des projets.

« Cette certification constitue une avancée majeure pour nos opérations. Elle renforce notre capacité à valider les plans de levage, à anticiper les risques avec davantage de précision et à garantir que nos interventions répondent aux plus hauts standards de sécurité et de conformité. Elle témoigne également du professionnalisme de nos équipes et de notre engagement constant en faveur de l’amélioration continue de nos pratiques opérationnelles » explique Mazen HABIB, Directeur des Opérations Africa Global Logistics Congo.

À travers cette initiative, AGL Congo confirme son engagement en faveur du développement des compétences de ses collaborateurs et de l’excellence opérationnelle. En faisant de la formation un levier stratégique de performance, l’entreprise poursuit sa démarche visant à offrir à ses clients des prestations toujours plus sûres, fiables et conformes aux standards internationaux.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implantée à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.