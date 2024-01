Africa Global Logistics (AGL) s’associe au « PRIX AIPS Afrique » pour le journalisme africain

frica Global Logistics (AGL), acteur majeur du transport et de la logistique en Afrique, s’associe à l’Association Internationale de la presse sportive (AIPS) – Section Afrique, pour créer le « PRIX AIPS Afrique 2023 ».

Ce prix vise à valoriser les œuvres journalistiques qui ont mis en lumière les impacts sociaux et économiques de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), la plus grande compétition de football du continent. Le « PRIX AIPS Afrique 2023 » souhaite également promouvoir le sport, surtout le football, comme un facteur d’inclusion et de cohésion sociale en Afrique.

Le prix comprend 4 catégories : presse écrite, télévision, radio et web. Pour participer, les candidats doivent soumettre des œuvres publiées ou diffusées entre le 1er janvier 2023 et le 20 janvier 2024, dans un média reconnu et accessible au public. Les œuvres doivent être originales, pertinentes, créatives et respectueuses de l’éthique professionnelle. Un jury, composé de personnalités du monde des médias et du sport en Afrique, sélectionnera un lauréat par catégorie, ainsi que des mentions spéciales si nécessaire. Les lauréats seront annoncés lors d’une cérémonie officielle qui se tiendra le 25 janvier 2024 à Abidjan. Ils recevront des trophées, des certificats et des prix en espèces d’une valeur de 1500 euros par catégorie, fournis par AGL.

« Notre soutien à la CAF et ce partenariat avec le « PRIX AIPS Afrique » traduisent notre engagement envers la promotion et la célébration du riche héritage sportif africain, une mission que nous considérons comme essentielle pour inspirer et rassembler les jeunes à travers le continent. » a déclaré Asta-Rosa Cissé, Directrice Régionale Côte d’Ivoire-Burkina, chez AGL.

La présentation du prix et le règlement de participation sont en annexe de ce communiqué. Pour plus d’informations sur le « PRIX AIPS Afrique 2023 », veuillez contacter l’AIPS Afrique à l’adresse bestofafrica@gmail.com ou visiter le site web d’AGL

À propos d’Africa Global Logistics

AGL (Africa Global Logistics) est le premier opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du groupe MSC, une entreprise leader dans le transport maritime et la logistique. Avec une expertise développée depuis plus d’un siècle et plus de 23 000 collaborateurs dans 49 pays, AGL fournit à ses clients africains et mondiaux des solutions logistiques complètes, personnalisées et innovantes, avec l’ambition de contribuer durablement à la transformation de l’Afrique. AGL est également présent en Haïti et au Timor.

https://www.aglgroup.com/sponsoring-football/

À propos de AIPS Afrique

L’AIPS Afrique, ou Association Internationale de la Presse Sportive – Section Afrique, est la branche africaine de l’Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS). Cette organisation regroupe des journalistes sportifs de tout le continent africain. Elle se consacre à la promotion et au développement du journalisme sportif en Afrique. L’AIPS Afrique organise des événements, des formations et des prix pour encourager l’excellence dans le journalisme sportif et améliorer les compétences des journalistes sportifs africains. Elle joue également un rôle clé dans la défense de la liberté de la presse et des normes éthiques dans le journalisme sportif sur le continent. Elle est membre de l’AIPS/Monde avec un poste de vice-président qui revient de droit au président de l’AIPS/Afrique.

