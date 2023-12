Sapro va investir 44,4 milliards FCFA au port de Douala

La société congolaise a signé la convention à l’aménagement d’une zone logistique et d’un parking le 21 décembre dernier.

Prévus pour une durée de trois ans, les travaux d’aménagement du PAD seront exécutés en mode Build-Operate and Transfer. SLC va ensuite exploiter les infrastructures pendant 21 ans pour un investissement de 44,4 milliards FCFA, tandis que le taux de rentabilité interne du projet sur les 24 ans est estimé à 185,1%.

Le projet sera mis en œuvre par la filiale camerounaise du groupe Sapro Logistics Cameroun (SLC), notamment sur deux sites d’une superficie totale de 15 ha, avec une zone logistique sur 5 ha et un parking de camions sur 10 ha. La zone logistique sera constituée d’un quai de chargement et de déchargement, des chemins de fer, un entrepôt métallique modulable de grande capacité, des aires d’entreposage des conteneurs, des voies de circulation de largeur supérieure à 12 m pour une mobilité plus accrue des engins.

Pour ce qui est du parking d’attente de camions, SLC entend y réaliser une aire de parking d’une capacité de 621 semi-remorques et 30 tracteurs de camions. Celui-ci comprendra également une zone de vie avec un bâtiment administratif, un hôtel, une infirmerie, un mini marché, une mosquée, un réfectoire, des espaces de parking pour véhicules léger, un poste de police, une mini-station d’épuration.

Les deux partenaires espèrent créer plus de 250 emplois directs et environ 800 emplois indirects.