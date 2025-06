Congo : les autorités déconcentrées affûtent leur sens de l’éthique administrative

Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a organisé du 17 au 19 juin à Brazzaville, un séminaire axé sur la déontologie administrative.

La session de formation concernait les sous-préfets, les administrateurs-maires de communautés urbaines, les secrétaires généraux de départements, les conseils départementaux et municipaux, de communes, de districts, d’arrondissements et de communautés urbaines nouvellement nommés. Organisée par le du 17 au 19 juin, à Brazzaville, par ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation.

Le séminaire était axé sur la déontologie administrative et les fonctions de sous-préfet, de l’administrateur-maire et de secrétaire général. C’était une occasion pour la tutelle de réitérer ses attentes sur la dignité ; les bonnes manières de vivre ; la bonne collaboration avec ses supérieurs hiérarchiques et ses collaborateurs ; la connaissance des textes ; la bonne cohabitation avec les populations.

Les autres modules concernaient les sous thèmes tels que l’enjeu majeur dans l’organisation territoriale de l’Etat. D’autres exposés ont porté également sur les rapports hiérarchiques dans l’administration du territoire ; la participation du sous-préfet et de l’administrateur-maire à l’élaboration du budget du département et leur implication dans le recouvrement des recettes locales ; l’enregistrement des faits d’état civil et les priorités nationales, le recensement à vocation d’état-civil ; l’exercice des missions de police administrative et d’officier de police judiciaire par le sous-préfet et l’administrateur-maire et bien d’autres…

Ces trois jours de formations ont été édifiantes pour ces autorités déconcentrées nouvellement nommées. Ils sont donc suffisamment outillés pour mener à bien leurs missions.