Congo : TotalEnergies obtient un nouveau permis d’exploration offshore

Le géant pétrolier français l’a annoncé à travers un communiqué qu’il a rendu public lundi 01 septembre 2025.

TotalEnergies annonce avoir obtenu un nouveau permis d’exploration offshore qui s’étend de 1 000 kilomètres carrés sa zone d’opération au large de la République du Congo. Dans un communiqué, l’entreprise a indiqué que « le programme de travail comprend un puits d’exploration, dont le début des opérations de forage est prévu avant la fin de l’année 2025. »

Situé dans l’océan Atlantique, à une centaine de kilomètres des côtes de Pointe-Noire, ce nouveau permis, Nzombo, se trouve à proximité d’installations déjà exploitées par la filiale TotalEnergies EP Congo qui relèvent d’un précédent permis, le permis de Moho.

Il tient de noter que TotalEnergies a obtenu ce permis conjointement avec la compagnie pétrolière nationale du Qatar (QatarEnergy) et celle de la République du Congo (SNPC).

TotalEnergies est présent en République du Congo depuis 1968. Il y a produit l’an dernier 24 millions de barils équivalents pétrole – majoritairement des hydrocarbures liquides -, soit 14% de sa production en Afrique et 2,6% dans le monde. C’est du moins ce qui est précisé dans le rapport 2024 de l’entreprise.