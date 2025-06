Congo-PCT : le comité préparatoire du VIe congrès ordinaire est mis en place

La nouvelle équipe a la mission de préparer l’élection présidentielle de mars 2026, pour garantir à nouveau une victoire de son candidat.

Le comité préparatoire et d’organisation du VIe congrès ordinaire du Parti congolais du travail (PCT) a été mis en place par acte n° 021 du 17 juin 2025. Cette nouvelle équipe aura pour mission de préparer l’élection présidentielle de mars 2026, afin de garantir une « victoire éclatante » à son candidat. L’équipe a été mise en place, sous l’autorité du secrétaire général du parti, Pierre Moussa.

Tel que précisé en l’article premier des textes du parti, le comité préparatoire et d’organisation du VIe congrès ordinaire compte quarante et un membre au nombre desquels neuf femmes. L’instance instituée a aussi la responsabilité de planifier la logistique, d’assurer la coordination des activités et la gestion des ressources. Au cours de ces assises, les congressistes éliront un nouveau secrétariat permanent du parti, en remplacement de celui issu du Ve congrès ordinaire tenu du 27 au 30 décembre 2019, à Kintélé.