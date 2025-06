Congo : naissance d’une nouvelle coalition de l’opposition

Le « Rassemblement des forces du changement » (RFC), cette plateforme regroupe une dizaine de formations politiques de l’opposition.

Le 31 mai à Brazzaville, une nouvelle coalition de l’opposition congolaise a vu le jour. Nommée « Rassemblement des forces du changement » (RFC), cette plateforme regroupe une dizaine de formations politiques de l’opposition. Le RFC a été présenté à la presse par le collège des présidents du cartel, avec à sa tête Clément Miérassa, président du Parti social-démocrate congolais, en tant que coordonnateur.

Le RFC a pour objectif de conquérir le pouvoir de manière démocratique lors de l’élection présidentielle de mars 2026. La coalition prône l’unité dans la diversité, le dialogue et la complémentarité, et considère la division comme son principal ennemi. Les valeurs politiques du RFC incluent la démocratie réelle, le respect des libertés et des droits fondamentaux, la souveraineté du peuple congolais, l’État de droit, les élections libres et honnêtes, la liberté d’expression, la liberté de la presse et l’indépendance de la justice.

Le RFC a précisé que sa démarche est pacifique et qu’il ne cherche pas à inciter le peuple à la révolte et à la violence. Selon Jean-Jacques Serge Yhombi Opango, président du Rassemblement pour la démocratie et le développement, « notre challenge est de nous unir pour bâtir des stratégies plus efficientes afin de virer le PCT du pouvoir ».

Le RFC a choisi pour devise « Tongo Etani », un terme lingala qui signifie « Levée du soleil », symbolisant un nouveau départ politique vers des grands changements. Les membres de la coalition se sont engagés à renverser la vapeur dans les urnes en 2026 et ont exhorté les Congolais à les soutenir dans leur combat. Clément Miérassa a également présenté des excuses sincères pour des fautes commises et engagements non tenus dans leur combat politique passé.