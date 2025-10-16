Congo-lutte contre les bébés noirs : le Parlement reconnait l’engagement des forces de l’ordre

À l’ouverture de la session budgétaire ordinaire au Parlement, les présidents des deux chambres, Pierre Ngolo pour le Sénat et Isidore Mvouba pour l’Assemblée nationale, ont unanimement salué les récentes opérations de sécurisation menées à travers le pays.

Dans son discours d’ouverture de la 7ᵉ session budgétaire du Sénat, Pierre Ngolo a exprimé son soutien aux efforts déployés pour rétablir l’ordre public et la quiétude au sein des populations. Il a cependant insisté sur la nécessité d’inscrire ces actions dans la durée :

« Le Sénat demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin de pérenniser le travail de sécurisation des uns et des autres, en faisant observer par tous les lois et règlements de la République », a-t-il déclaré.

Le président du Sénat a aussi dénoncé avec force la flambée de délinquance juvénile, incarnée par les tristement célèbres « Bébés noirs » et « Kulunas ». Ces groupes de jeunes, parfois à peine sortis de l’enfance, sèment la terreur dans plusieurs quartiers du pays.

« Pillages, attaques à la machette, intimidations collectives, assassinats… Ils sèment la peur là où la vie devait respirer », a-t-il regretté.

Pour Pierre Ngolo, ce phénomène dépasse la simple question sécuritaire : « Il est révélateur d’un effondrement plus profond : celui du lien social, de l’autorité éducative et des structures de prévention ». D’où son appel à une « réponse globale, ferme mais juste, immédiate mais durable ».

Même tonalité du côté de l’Assemblée nationale, où Isidore Mvouba, en ouvrant la 10ᵉ session budgétaire, a rappelé que la sécurité des citoyens demeure une priorité absolue de la République. Il a salué le professionnalisme des forces engagées dans cette lutte, notamment la Direction générale de la sécurité présidentielle et la Garde républicaine.

« Nous saluons leur engagement dans les actions visant à éradiquer la violence urbaine et à rétablir, dans nos cités, quiétude et paix », a-t-il déclaré.

Les deux présidents pensent que la sécurité n’est pas négociable. Et si la réponse sécuritaire est essentielle, elle doit s’accompagner de politiques sociales, éducatives et préventives à la hauteur des défis.