Congo : l’instance dirigeante de la nouvelle plateforme de l’opposition est connue

Elle a été mise en place dimanche 14 septembre 2025, au cours d’une assemblée générale constitutive de la plateforme.

Ils étaient une quarantaine réunie en présentiel et en visioconférence, le 14 septembre, pour tenir leur assemblée générale constitutive. Au cours de cette rencontre, le Rassemblement des forces du changement a mis en place ses instances dirigeantes. A sa tête, Clément Miérassa leader du Parti social-démocrate congolais (PSDC).

« Je suis d’abord très ému, parce que dans cette démarche, j’ai été reconduit comme président du Rassemblement des forces du changement. C’est une mission qui est lourde. Mais, à mon avis, elle est à la fois exaltante. Difficile certes. Elle est difficile et noble. Parce que le Congo va mal, très mal. Et la responsabilité du Rassemblement des forces du changement est d’agir pour unir toutes les forces politiques, sociales et citoyennes », a-t-il déclaré.

Clément Miérassa est secondé par Marcel Guitoukoulou du Congrès du peuple et Jean-Jacques Serges Yhomby Opango du Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD). Leur objectif, la présidentielle de mars 2026, dont la caution de participation reste fixée à 25 millions de FCFA.

Il faut que Clément Miérassa qui dirige le RFC, depuis le mois de mai dernier, dénonce le montant fixé pour la caution de participation à la présidentielle.