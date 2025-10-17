Congo : le Parlement entame l’examen du budget 2026, chiffré à un peu plus de 2 501 milliards FCFA

Officiellement ouvert mercredi 15 octobre 2025, pendant plus de deux mois, les 151 députés et 72 sénateurs auront pour mission d’étudier et d’adopter douze affaires prioritaires, dont le budget de l’État pour l’année 2026.

Le gouvernement congolais projette un budget de 2 501,4 milliards FCFA de recettes pour 2026, contre 2 826,6 milliards FCFA en 2025, soit une diminution d’environ 11,5 %. Côté dépenses, celles-ci sont estimées à 2 267,2 milliards FCFA, légèrement en hausse par rapport aux 2 233,2 milliards FCFA engagés en 2025.

Cette orientation traduit une volonté de maîtrise des dépenses publiques, tout en veillant à refléter dans les allocations budgétaires les secteurs jugés prioritaires : éducation, santé, infrastructures et emploi. L’objectif affiché par les autorités est clair : assainir les finances publiques et accélérer la relance économique.

Selon les données officielles, la dette publique de la République du Congo est estimée à 1 072,57 milliards FCFA sur la période allant de juin à décembre 2025. Dans ce contexte, le gouvernement mise sur une hausse des recettes fiscales de 17 % en 2026 pour améliorer la soutenabilité budgétaire et réduire progressivement le recours à l’endettement.

« Il est impératif de renforcer la mobilisation des ressources internes et de veiller à une utilisation plus efficace des fonds publics », a déclaré un membre de la commission des finances lors de l’ouverture des travaux au Sénat.

La session budgétaire, qui s’étendra jusqu’au 23 décembre 2025, s’annonce intense. Les parlementaires devront examiner ligne par ligne les propositions du gouvernement, en s’assurant que les crédits alloués répondent véritablement aux besoins des populations.

Les travaux de cette septième session ordinaire budgétaire s’inscrivent dans un climat de responsabilité et d’attente.