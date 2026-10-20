Congo Terminal franchit le cap du million d’EVP et renforce son rôle de hub régional

Congo Terminal franchit une étape majeure : 1 200 000 EVP ont été traités au 1er octobre 2026, ce qui lui permet de dépasser le cap symbolique du million avant la fin de l’année. Avec trois nouvelles lignes régulières et des cadences inédites sur les grands navires, le terminal vise 1,3 million d’EVP à fin 2026.

Ce résultat témoigne de la progression soutenue des activités et de la mobilisation constante des équipes face à la croissance des opérations portuaires.

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Acteur central du commerce extérieur congolais et des flux régionaux, Congo Terminal est le seul terminal à conteneurs de la République du Congo. Il détient l’exclusivité du traitement des conteneurs au port autonome de Pointe-Noire et assure, à ce titre 100 % du trafic conteneurisé du pays.

Principale plateforme de transbordement en Afrique subsaharienne, les volumes sont en hausse d’environ 11 % vs la même période en 2025. Depuis Pointe-Noire, les marchandises sont réexpédiées vers la RDC, le Cameroun, l’Angola et le Gabon, ce qui confirme le rôle du port comme plateforme régionale de référence.

L’ouverture de trois nouvelles lignes régulières cette année a renforcé la connectivité maritime du terminal : le W7A de Maersk (environ 1 000 mouvements par escale), l’EURAF 5 de CMA CGM (jusqu’à 450 mouvements par escale) et l’IAS opérée par MSC (jusqu’à 1 250 mouvements par escale).

Sur les porte-conteneurs de 15 000 EVP, Congo Terminal enregistre une cadence moyenne de 27 mouvements par heure. Ce résultat confirme la capacité du terminal à traiter efficacement les plus grands porte-conteneurs de la région avec des standards de productivité élevés.

Pour accompagner cette progression, Congo Terminal prépare l’extension de son terminal avec le Môle Est : un quai de 750 mètres, 100 % électrique, qui doublera la capacité du terminal. Sa mise en service est prévue en 2027.

« Le million d’EVP valide une stratégie fondée sur la connectivité, la productivité et l’investissement. Cette réussite reflète la confiance des grands armateurs, comme la qualité du travail de nos équipes. Avec les trois nouvelles lignes régulières et notre capacité à accueillir les plus grands navires, nous préparons Pointe-Noire aux volumes de demain. Le Môle Est, qui doublera notre capacité d’ici 2027, en est la prochaine étape » déclare Anthony Samzun, Directeur Général de Congo Terminal « Franchir le million d’EVP est une étape importante pour Congo Terminal. Cette performance est avant tout le résultat de l’engagement quotidien de nos équipes et de notre capacité collective à maintenir un haut niveau de performance opérationnelle. Nous devons désormais poursuivre cette dynamique afin d’atteindre notre objectif de 1,3 million d’EVP à fin 2026 » souligne Emmanuel Addo, Directeur d’Exploitation de Congo Terminal.

Avec ce cap symbolique Congo Terminal consolide sa position de plateforme portuaire de référence, contribue à la compétitivité du corridor congolais et renforce le rôle stratégique du port de Pointe-Noire dans les chaînes d’approvisionnement régionales et internationales.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.