Congo Terminal achève la construction du parc frigorifique de la nouvelle plateforme portuaire du Môle Est

Ce 21 octobre 2026 marque une étape cruciale dans le chantier du nouveau parc frigorifique implanté sur la nouvelle plateforme portuaire du Môle Est, avec l’achèvement des travaux de structure. Cette opération d’envergure s’est traduite par l’édification de 24 passerelles reefer, offrant une capacité de 1 680 prises frigorifiques et portant ainsi les capacités totales de Congo Terminal à 3 549 prises contre 1 869 auparavant.

Cette nouvelle installation traduit l’engagement de Congo Terminal à accompagner durablement la croissance des échanges de produits surgelés dans la région. En anticipant cette évolution de la demande, l’entreprise se dote des infrastructures nécessaires pour accueillir et traiter, dans la durée, un trafic de conteneurs frigorifiques en constante progression.

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« Cette montée en capacité répond directement à l’évolution des besoins de la sous-région. Avec ce nouveau parc, Congo Terminal renforce son rôle d’acteur clé de la chaine du froid, en offrant des infrastructures plus performantes, capables d’accompagner durablement la croissance des flux de produits surgelés et périssables » explique Emmanuel ADDO, Directeur d’exploitation de Congo Terminal.

La maîtrise de la chaîne du froid constitue en effet un enjeu majeur pour l’ensemble des opérateurs de la filière logistique et agroalimentaire. En garantissant une continuité thermique optimale depuis la réception jusqu’à l’expédition des marchandises, ce nouveau parc frigorifique répond directement aux impératifs de qualité et de sécurité sanitaire attendus par les importateurs et exportateurs de produits surgelés et périssables.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.