Congo-Belgique : une table ronde pour bâtir des ponts économiques durables

Une vingtaine d’entreprises belges en mission économique au Congo ont échangé avec des investisseurs congolais autour des opportunités d’affaires, dans le cadre d’une table ronde organisée à Brazzaville.

Organisée ce lundi 13 octobre, cette rencontre entre entreprises belges et acteurs économiques congolais marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre la Belgique et la République du Congo. Au total, dix-huit entreprises belges sont présentes au Congo jusqu’au 17 octobre, avec des rencontres prévues à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Trois grandes thématiques ont été développées au cours de la table ronde pour aider les entreprises belges à mieux cerner les secteurs clés de l’économie congolaise.

Le premier thème abordé était « République du Congo et opportunités d’affaires » : Présentée par des experts tels que Michel Djombo, président de l’Union patronale et interprofessionnelle du Congo, et Henry René Diouf, représentant adjoint du PNUD, cette session a mis en avant les nombreuses richesses du pays – de l’agriculture à l’énergie en passant par les travaux publics.

« Le développement du secteur de la construction » est le deuxième sujet abordé au cours de cette table ronde : Federica Petrucci, cheffe adjointe de la coopération de l’Union européenne au Congo, a souligné la croissance rapide des infrastructures congolaises, offrant ainsi des opportunités concrètes pour les entreprises étrangères.

Pour ce qui est du 3e thème intitulé « Infrastructures : quelle place pour le secteur privé ? », les intervenants ont insisté sur le rôle central que peut jouer le secteur privé dans la réalisation des projets d’envergure. L’appel a été lancé aux entreprises belges à s’y engager activement.

Au-delà des présentations, cette journée a permis des rencontres B2B entre chefs d’entreprises congolais et belges. Ces échanges ont abouti à plusieurs partenariats prometteurs, posant les bases d’une coopération économique durable.

Cette mission économique est co-organisée par les ambassades de Belgique et du Congo, en partenariat avec les chambres de commerce de Brazzaville et de Pointe-Noire, ainsi que l’Union patronale et interprofessionnelle du Congo.