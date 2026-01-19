Win Together : la direction RH de Congo Terminal renforce la culture d’entreprise

Début janvier, la direction des Ressources Humaines de Congo Terminal a organisé une journée de team building sous le slogan « Win Together » marquant le début d’une année placée sous le signe de la cohésion et l’engagement continu.

Cette initiative vise à renforcer la culture d’excellence, le lien social et l’esprit d’équipe. Elle reflète également l’engagement de l’entreprise à oeuvrer pour le bien-être des collaborateurs, le développement de leurs compétences et la création d’un environnement de travail harmonieux et motivant.

Animé par Precy Dongui, coach certifié RNSP et IRC, ce team building a permis de réaliser plusieurs ateliers de réflexion, des activités ludiques et interactives de cohésion qui ont mis l’accent sur la cohésion, la collaboration et la créativité des équipes.

« Le team building n’est pas seulement un moment de détente, c’est un véritable levier pour développer l’esprit d’équipe, la communication et la confiance entre collègues. Chaque activité est pensée pour valoriser le potentiel de chacun et créer un environnement de travail inclusif et collaboratif. » a expliqué Precy Dongui, coach certifié RNSP et IRC.

« Cette journée est une occasion unique de renforcer notre cohésion et de partager ensemble notre vision pour 2026 notamment les axes d’intervention, les attentes d’amélioration et nos objectifs chiffrés. Ensemble, nous pouvons dépasser nos limites » a expliqué M. Aristide NDJAWE, Directeur des Ressources Humaines

La journée s’est clôturée par une photo de famille, sous les cris enthousiastes de « Win Together !», symbole d’unité, de motivation collective et de l’engagement des collaborateurs à poursuivre ensemble les projets du Groupe.