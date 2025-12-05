Congo : AGL et Congo Terminal mentors de la jeunesse congolaise

En novembre 2025, Africa Global Logistics (AGL) Congo et Congo Terminal ont participé à une master class cumulée à un appel à projets organisée par l’ONG Moyicare sous le thème “ jeunes et engagés : transformez vos idées en projets innovants et durables”. Cet évènement a placé le développement durable et le numérique au cœur de l’innovation et l’employabilité des jeunes. Au travers des sessions de formation, d’échanges et de mentorats, il s’est avéré une plateforme d’opportunités professionnelles favorisant la rencontre entre jeunes talents, entreprises et experts.

Durant une journée entière Aristide Ndjawe, Directeur des Ressources Humaines Congo Terminal et Jean-Gilbert Zepho, Responsable de l’Administration du Personnel AGL, ont partagé leurs expertises en animant des ateliers de coaching individuel et collectif, en stimulant des entretiens d’embauche et en aidant à la conception de base des curricula vitae adaptés aux attentes des recruteurs. Ils ont également présenté non seulement les métiers des secteurs portuaire et logistique mais également les opportunités professionnelles au sein de ses deux entreprises.

“Nous recevons trop souvent des CV non-vendeurs ou des candidats qui ne savent pas se préparer efficacement aux entretiens d’embauche. Aider ces jeunes à avoir les atouts qu’il faut pour entrer dans le monde professionnel fait partie de nos valeurs. En traitant la problématique en amont, nous avons plus de chance pour identifier nos futurs talents et trouver les profils totalement adaptés à nos besoins” soutient Aristide Ndjawe, Directeur des Ressources Humaines Congo Terminal.

AGL Congo et Congo Terminal réaffirment leurs engagements à œuvrer pour une jeunesse mieux formée et plus outillée. Ces entreprises se veulent des passerelles durables entre les jeunes et le monde professionnel afin de promouvoir l’emploi local. Elles encouragent les initiatives de formation et d’orientation au profit des jeunes talents.