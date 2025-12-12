Révision des listes électorales : le DGAE appelle les Congolais à vérifier leurs inscriptions

Cet appel intervient en application de l’arrêté ministériel fixant la période de réclamations sur les listes issues de la révision du 30 octobre 2025.

Le directeur général des Affaires électorales (DGAE), Jean-Claude Etoumbakoundou, a appelé, dans un communiqué rendu public, toutes les personnes de nationalité congolaise enrôlées sur les listes électorales à se présenter dans leurs circonscriptions administratives afin de vérifier la présence et l’exactitude de leurs noms sur les listes provisoires actuellement affichées.

Cet appel intervient en application de l’arrêté ministériel fixant la période de réclamations sur les listes issues de la révision du 30 octobre 2025. Du 3 au 16 décembre, les citoyens sont invités à exercer leur devoir de patriotisme et de civisme démocratique en consultant ces listes provisoires mises à disposition dans les différentes circonscriptions de leurs lieux de résidence.

Selon la DGAE, la période de consultation permet aux électeurs de vérifier librement leurs identités, de signaler les éventuelles erreurs d’orthographe, omissions ou affectations incorrectes dans les bureaux de vote.

« L’affichage à temps des listes provisoires permet à chacun de signaler, auprès des commissions administratives, les erreurs à corriger afin de préserver la crédibilité des listes électorales. La République du Congo, qui aspire à des élections libres, transparentes et apaisées, n’a rien à gagner dans la polémique », précise le communiqué.

Conformément au décret n°2001-530 du 31 octobre 2001, modifié en 2008 et 2012, les sous-préfets et administrateurs-maires sont tenus d’afficher les listes électorales le même jour et d’informer la population que les réclamations sont recevables durant quatorze jours.

L’article 17 du même décret prévoit qu’après examen des réclamations, les commissions administratives arrêtent les listes et les transmettent à la Commission nationale électorale indépendante (CNEI) pour vérification. La CNEI formule ensuite ses observations au ministre chargé des élections, avant la validation finale des listes électorales définitives.

Une fois consolidées au niveau local, les listes sont envoyées au ministère, qui tient le fichier électoral national et procède à leur publication officielle.

Depuis le 3 décembre, les malles contenant les listes provisoires ont été dispatchées dans l’ensemble du territoire, où elles sont traitées avant leur retour à la DGAE pour une dernière saisie.