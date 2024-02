La Force Montante Congolaise lance une campagne de restructuration de ses organes

Le coup d’envoi a été donné samedi 17 février par Vadim Osdet Mvouba, Premier secrétaire de cette instance de jeunes du Parti Congolais du Travail.

La Force Montante Congolaise vient de débuter une campagne de structuration et restructuration des organes intermédiaires et de base. C’était au cours d’un meeting de lancement samedi 17 février.

« L’initiative de la campagne de structuration et de restructuration des organes intermédiaires et de base vise à redynamiser les actions de notre organisation, afin de devenir une force de proposition capable d’accompagner et de défendre activement les idéaux du parti Congolais du travail (PCT) », a fait savoir Vadim Osdet Mvouba, lors du meeting du lancement de la campagne y relative.

Au travers de cette campagne, la Force montante congolaise veut intensifier ses actions pour mieux jouer son rôle. Le meeting a aussi permis à Vadim Osdet d’exhorté tous les acteurs impliqués dans cette activité à faire preuve de responsabilité, d’objectivité et de tempérance dans le choix des animateurs.