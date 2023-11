Journée mondiale de la qualité : l’Aconoq organise une exposition vente

Ouverte jeudi 09 novembre, l’exposition se tiendra jusqu’au samedi 11 novembre prochain.

La République du Congo de concert avec la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la qualité. A cette occasion, l’Agence congolaise de normalisation et de la qualité (Aconoq), a mis sur pieds une exposition vente dans la capitale congolaise. Ouverte le 09 novembre, l’exposition qui s’achève samedi prochain, a pour thème « La qualité, fondement et durabilité des entreprises compétitives ».

Pour le directeur général de l’Aconoq, Jean Jacques Ngoko Mouyabi, « Aujourd’hui, plus que jamais à quelques années de l’ouverture de notre pays à la Zone de libre-échange continentale africaine, la concurrence va devenir de plus en plus rude. Il sera difficile, presque impossible pour une entreprise de réaliser des bénéfices et de se pérenniser sans un engagement réel à la démarche qualité, à la conformité aux normes, à la certification des produits et services. Faire autrement, c’est aller tout droit contre le mur. C’est une réalité, il faut se mettre en ordre de bataille ».

Si en République du Congo c’est la 4e édition au plan mondial on célèbre la 13e édition

Instituée en 1990 par les Nations unies, la Journée mondiale de la qualité est célébrée le deuxième jeudi de chaque mois de novembre. Le but étant principalement de montrer l’importance de la qualité dans les activités socioéconomiques. Il s’agit, en parallèle, de rendre hommage à tous les experts à travers le monde travaillant dans le domaine du management de la qualité dans des entreprises, des administrations ou dans toutes les structures socioéconomiques.