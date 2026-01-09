Hydrocarbures : GNPC et Sonatrach scellent un partenariat stratégique

Un protocole d’accord a été signé le 6 janvier à Brazzaville entre la Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) et le groupe algérien Sonatrach, sous l’égide de l’Organisation des producteurs de pétrole africains (Appo).

Fruit des travaux du forum recherche et développement de l’Appo, ce partenariat stratégique vise à mutualiser les expertises des deux compagnies afin de concevoir des solutions technologiques adaptées aux réalités africaines. Il prévoit notamment le développement conjoint de projets pétroliers et gaziers, l’échange de bonnes pratiques, ainsi qu’une coopération sur des techniques avancées couvrant l’ensemble de la chaîne « oil and gas », de l’exploration à la transformation.

Pour Mustapha Benamara, directeur central de Sonatrach, ce protocole constitue un cadre structurant fondé sur la recherche et l’expertise. « L’accord permettra à nos deux pays de capitaliser sur leurs capacités respectives pour répondre à des problématiques communes du secteur des hydrocarbures », a-t-il déclaré. Il souligne l’ambition de réduire la dépendance technologique vis-à-vis de partenaires internationaux et de rapatrier une partie des investissements à l’échelle nationale et continentale.

D’une durée de cinq ans, le partenariat va se déployer en deux phases distinctes. Les trois premières années seront consacrées à la préparation, à la maturation et à l’optimisation des projets de recherche et d’innovation. La seconde phase portera sur l’implémentation et la validation des solutions développées sur le terrain. D’autres accords similaires devraient voir le jour dans les prochains mois sous la coordination de l’Appo.