Congo : Dangote Cement investit plus de 1,6 milliard de Fcfa dans la valorisation des déchets

L’annonce a été faite à l’issue d’une rencontre tenue le 20 janvier à Brazzaville entre la ministre de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nonault, et une délégation technique du groupe conduite par son directeur général, Frank Brouwers.

La société Dangote Cement va investir 3 millions de dollars américains, soit environ 2 milliards de FCFA, dans un projet de valorisation des déchets au Congo. Ce projet, inscrit dans le cadre de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), cible trois types de déchets : les déchets solides, les paraffines et les huiles usées. L’objectif est de transformer ces déchets en énergie alternative, afin de réduire progressivement l’utilisation du charbon dans la fabrication du ciment.

Selon le directeur de l’usine Dangote Cement au Congo, Rashaid Fawad, ce dispositif permettra une substitution partielle du charbon, un combustible fortement émetteur de CO₂. Cette initiative contribuera ainsi à la réduction des déchets plastiques, à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et à la lutte contre le changement climatique.

Engagé depuis 2019 dans la préparation de ce projet, Dangote Cement renforce, à travers cet investissement, sa politique environnementale au Congo. En 2024, l’entreprise a également réalisé trois forages d’eau potable dans les villages de Mfila, Ndingui et Moukosso, et financé la construction d’un bâtiment scolaire supplémentaire dans une école primaire.

Leader africain du secteur, Dangote Cement est présent dans 10 pays sur le continent. En 2024, le groupe a enregistré une production totale de 27,7 millions de tonnes de ciment, en hausse de 1,6 % par rapport à 2023. Ces performances confirment la solidité du groupe et sa capacité à investir dans des projets à fort impact environnemental et social.