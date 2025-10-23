Société Education



Enseignement technique : vers la mise en place des comités de gestion dans les établissements publics

Un atelier de réflexion sur la création des Comités de gestion des établissements scolaires publics (Coges) s’est tenu du 20…

Publié par journaldebrazza.com
le: 23 octobre 2025
Droits réservés.

Un atelier de réflexion sur la création des Comités de gestion des établissements scolaires publics (Coges) s’est tenu du 20 au 22 octobre à Kintélé, sous la supervision du ministre de l’Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé.

 

Pendant trois jours, environ soixante-quinze participants issus des ministères concernés notamment ceux de l’Enseignement technique, de l’Intérieur et des Finances ainsi que des représentants des préfectures, des conseils départementaux et municipaux, ont réfléchi sur les modalités pratiques d’installation et de fonctionnement des Coges.

L’initiative bénéficie de l’appui financier de la Banque mondiale à travers le Programme accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services (Pagir).

Les Coges sont conçus comme des instruments de gestion décentralisée favorisant l’implication des acteurs locaux enseignants, parents d’élèves, apprenants, collectivités et administration dans la prise de décision et la gestion des ressources des établissements.

Ils auront pour mission de promouvoir une gouvernance transparente, responsable et efficace, tout en contribuant à une meilleure appropriation des politiques éducatives au niveau local.

L’atelier a permis aux participants de clarifier le rôle de chaque ministère impliqué dans le processus, conformément au décret portant création des Coges. Les travaux ont également abouti à la proposition de projets d’arrêtés et de notes de service, à la validation des termes de référence et à l’adoption d’une feuille de route pour leur installation prochaine.

Financé par la Banque mondiale, le Pagir s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la République du Congo et l’institution financière internationale. Il vise à accroître l’efficacité dans la mobilisation des ressources nationales et la gestion des dépenses publiques.

Dans le secteur de l’éducation, ce programme ambitionne de consolider les bases d’une gouvernance institutionnelle durable et d’améliorer la qualité du service public.

