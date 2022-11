Côte d’Ivoire : AstraZeneca engagée dans la lutte contre l’hypertension

Le programme Healthy Heart Africa (HHA) d’AstraZeneca, qui célèbre plus d’un an d’actions, a diagnostiqué plus de 15.000 cas confirmés d’hypertension dans le pays.Selon une note transmise à APA, depuis son lancement en 2021, le programme a permis d’identifier « plus de 73 000 mesures de tension artérielle élevée et plus de 15 000 diagnostics confirmés d’hypertension ».

Le programme Healthy Heart Africa a permis d’effectuer « plus de 680 000 mesures de la pression artérielle ». Dans les pays où HHA est implanté, il collabore avec des partenaires locaux pour rapprocher des populations, les soins liés à l’hypertension en intégrant la prise de la pression artérielle.

Le programme travaille en partenariat avec le ministère ivoirien de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie Universelle (MSHP CMU) en vue d’améliorer l’accès aux soins liés à l’hypertension par la prise gratuite de la pression artérielle.

Il vise également à améliorer le renforcement de la prise en charge et des soins à travers la formation des prestataires de soins, ainsi que par la fourniture de matériels d’éducation et de sensibilisation à l’hypertension, à ses symptômes et à ses facteurs de risque.

En Côte d’Ivoire, il est mis en œuvre par la Plateforme africaine des associations chrétiennes de la santé (ACHAP) et son partenaire dans le pays, Initiatives Chrétiennes pour la Promotion Humaine (ICPH). Le programme est présent dans les régions du Haut-Sassandra, de la Marahoué, du Bélier, du Poro et du Tchologo.

En Côte d’Ivoire, les données par pays de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour 2019 indiquent que les maladie non transmissible (MNT) sont responsables de 36 % des décès. L’hypertension est considérée comme un tueur silencieux, car il n’y a aucun symptôme.

Elle peut être, toutefois, évitée en faisant régulièrement de l’exercice, en mangeant plus de fruits et légumes, en évitant le tabac et la consommation excessive d’alcool, et en limitant les aliments riches en graisses saturées, entre autres facteurs de risque.

Reconnaissant la nécessité de construire des systèmes de santé résilients dans le pays, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, de l’hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a mis en place le Plan National de Développement (PND) pour 2021-2025.

Ce plan souligne la nécessité de rapprocher l’accessibilité des soins de santé de la population et d’améliorer les normes techniques des établissements de santé. 3 Le programme HHA contribue à cet objectif en rendant les soins liés à l’hypertension plus accessibles au niveau des soins de santé primaires.

Selon le Dr Allan Mackenzie, directeur des Affaires gouvernementales, développement durable mondial accès aux soins de santé, AstraZeneca, « au cours de la première année de mise en œuvre du programme Healthy Heart Africa et à fin août 2022, le programme a réalisé plus de 680 000 mesures gratuites de pression artérielle.

Il a confirmé plus de 15 000 diagnostics d’hypertension qui ont ensuite été orientés pour recevoir le traitement approprié, a-t-il dit, saluant le ministère de la Santé, de l’hygiène publique et de la Couverture maladie universelle qui mis en place des politiques pour améliorer le bien-être général des populations.

La coordinatrice de la Plateforme africaine des associations chrétiennes de la santé (ACHAP) en Côte d’Ivoire, Nkatha Njeru a déclaré que le programme Healthy Heart Africa leur a permis de se « concentrer sur le niveau le plus bas des soins de santé au sein de la communauté ».

Cela, ajoutera-t-elle, est une base importante pour les soins de santé. Et grâce à ces activités, le programme facilite l’accès à des soins de santé équitables pour les maladies non transmissibles et contribuons aux efforts de prévention.

Le programme Healthy Heart Africa a permis par ailleurs de sensibiliser les communautés aux risques de l’hypertension, en fournissant un dépistage proactif au sein des communautés et en reliant les communautés au traitement.

« Nous renforçons également la capacité des établissements de santé et des fournisseurs de soins de santé à proposer des soins durables aux collectivités. Nous attendons avec impatience une nouvelle année de mise en œuvre du programme aux côtés d’Initiatives Chrétiennes pour la Promotion Humaine et de poursuite de son impact. », a-t-elle fait savoir.

HHA est mis en œuvre dans neuf pays d’Afrique, dont la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, l’Ouganda, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, y compris Zanzibar.

Communément appelée tension artérielle élevée, l’hypertension est une maladie non transmissible (MNT) grave qui peut entraîner une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque, ainsi que d’autres problèmes de santé. C’est une cause majeure de décès prématuré dans le monde.