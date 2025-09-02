Eco et BusinessEnergie



Congo : vers l’électrification de Mossaka et d’Ewo

Le ministre d’Etat chargé de l'Aménagement du territoire, Jean Jacques Bouya se dit satisfait de l’avancement des travaux.   Les…

Publié par journaldebrazza.com
le: 2 septembre 2025

Le ministre d’Etat chargé de l’Aménagement du territoire, Jean Jacques Bouya se dit satisfait de l’avancement des travaux.

 

Les travaux de connexion des villes d’Ewo et Mossaka au réseau électrique national se poursuivent. Le ministre d’Etat chargé de l’Aménagement du territoire, Jean Jacques Bouya, qui récemment supervisé les travaux, se dit satisfait du niveau d’exécution des chantiers.

Concernant l’électrification d’Ewo, l’installation des pylônes de la ligne haute-tension ainsi que le tirage des câbles électriques sur ce tronçon de 80 km, entre Boundji et Ewo, sont totalement achevés. Les essais techniques effectués par les ingénieurs se sont révélés concluants, a souligné le ministre d’Etat, Jean Jacques Bouya, à l’issue de la visite des travaux.

Selon le ministre d’Etat, les techniciens chinois chargés de construire le centre de dispatching ont déjà installé tous les équipements techniques.

Dans la ville de Mossaka les pylônes techniques sont déjà implantés jusqu’à Mossaka, sur une distance de 104 km, et le câble à haute tension déjà installé sur 60 km.

« L’électrification de la ville de Mossaka est un engagement pris par le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso, lors de sa campagne en vue de l’élection présidentielle de 2021. Nombreux ne l’avaient pas cru, au regard de l’état marécageux de la zone des travaux. En s’enquérant ce jour du niveau d’avancement du chantier, nous exprimons notre satisfecit. Malgré tout, j’enjoins les entreprises adjudicatrices du projet à profiter de la saison sèche pour achever les travaux », a martelé Jean Jacques Bouya.

