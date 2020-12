Congo : un résumé de l’action sportive finale en 2020 de Premier Bet

Premier Bet regarde les grandes nouvelles sportives en décembre et ce qu’il faut surveiller.

Adieu la Ligue des champions… jusqu’en février

Les phases de groupes de la Ligue des champions sont terminées et le tirage au sort du prochain tour a créé des liens passionnants. Neymar affrontera Barcelone pour la première fois depuis qu’il a quitté le Camp Nou en 2017 – peut-il prendre le dessus sur son vieil ami Lionel Messi? Le champion actuel, le Bayern Munich, affrontera Lazio.

Il y a eu aussi de grosses pertes. L’Inter Milan a terminé quatrième du groupe B, remportant une seule victoire en six matches contre le Real Madrid, Monchengladbach et Shakhtar Donetsk. Ce résultat signifie qu’ils n’ont pas participé aux huitièmes de finale depuis 2011-12!

Pendant ce temps, Manchester United est tombé en Ligue Europa après avoir terminé troisième du groupe H. Cela est une surprise après que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer ait battu le PSG et le RB Leipzig lors de leurs deux premiers matchs. Cependant, ils ont perdu trois de leurs quatre matches suivants pour terminer troisième du classement et affronteront désormais la Real Sociedad lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les Red Devils peuvent-ils gagner toute la compétition?

La pression monte en Premier League

Cependant, l’objectif des meilleures équipes anglaises revient désormais à la Premier League.

Les blessures infligées au duo défensif Virgil Van Dijk et Joe Gomez ont laissé la défense de Liverpool beaucoup plus faible, et une série de mauvais résultats à l’extérieur de la maison suggère qu’ils ne peuvent pas raviver l’étincelle qui les a vus gagner la ligue si facilement la saison dernière.

De même, nous n’avons pas encore vu le meilleur de Manchester City. L’équipe de Pep Guardiola a été les meilleurs buteurs de chacune des trois dernières campagnes, mais n’a pas encore atteint son potentiel en 2020-2021. Le retour de Sergio Aguero changera-t-il cela? Compte tenu de la qualité de ses coéquipiers, il n’est pas trop tard pour l’exclure de la course au Soulier d’or.

Cela pourrait-il ouvrir la porte à Tottenham pour remporter un premier titre en 60 ans? Harry Kane et Son Heung-Min défient Sadio Mane et Mo Salah pour leur titre de meilleur duo offensif de la ligue. Jose Mourinho sait comment devenir champion en Angleterre – il l’a fait à trois reprises.

La NBA est de retour!

Il y a encore de meilleures nouvelles en Amérique avec le retour de la NBA le 22 décembre! La saison dernière, les Los Angeles Lakers ont battu Miami Heat 4-2 en finale pour remporter leur 17e championnat grâce au MVP LeBron James. Les Lakers sont de retour en action le jour de l’ouverture de la nouvelle saison NBA alors qu’ils affrontent leurs rivaux locaux, les Clippers. Ce sont les deux seules équipes de la NBA qui partagent le même stade! Au moins, LeBron n’aura pas beaucoup à parcourir…

Jouez avec Premier Bet au Congo pour gagner un nouveau téléphone!

Premier Bet célèbre le début de 2021 en offrant un Samsung Galaxy A20 à dix heureux gagnants. Pour avoir la chance d’en réclamer un, jouez simplement sur Premier Congo Bet en décembre et recevez des billets pour le tirage!